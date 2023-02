Penálti, expulsão e vitória italiana: o resumo do Eintracht Frankfurt-Nápoles

A carregar o vídeo ...

O Nápoles deu um importante passo rumo aos 'quartos' da Champions, ao vencer por 2-0 na visita ao reduto do Eintracht Frankfurt por 2-0. Sem Mário Rui (suplente), os napolitanos ganharam com um golo em cada parte (Osimhen aos 40' e Di Lorenzo aos 65'), isto num jogo no qual os alemães (com Aurélio Buta a titular) acabaram com dez elementos, em face da expulsão de Randal Kolo Muani. O árbitro da partida, refira-se, foi Artur Soares Dias.