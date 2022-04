A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola é considerado um dos melhores treinadores do Mundo e o catalão reconhece que pensa "demasiado" sobre o jogo. Ao ponto de criar "táticas estúpidas", conforme admitiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã do Manchester City com o Atlético Madrid, para a Liga dos Campeões. (Vídeo Football Daily/Twitter)