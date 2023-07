A carregar o vídeo ...

Pepa foi expulso no final do jogo do Cruzeiro com o Athletico-PR, que terminou com um empate no marcador (3-3). O treinador português, que vai falhar o próximo encontro, com o Botafogo de Bruno Lage, lamentou que o árbitro tenha sabido ouvir. (Vídeo Cruzeiro/YouTube)