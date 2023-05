A carregar o vídeo ...

O caso de Vinícius Júnior, em Espanha, voltou a colocar o racismo no futebol na ordem do dia e no Brasil Pepa, treinador português do Cruzeiro, comentou o assunto depois da derrota da equipa de Belo Horizonte, em casa, diante do Cuiabá, por 1-0. (Vídeo TNT Brasil/Twitter)