Perguntam a Thiago Silva se Neymar joga com a Coreia do Sul e é Tite quem responde

A lesão de Neymar, no tornozelo direito, preocupa os brasileiros e na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã dos oitavos de final, com a Coreia do Sul de Paulo Bento, a questão que se impunha era saber se o craque estará disponível para a partida. A pergunta foi colocada a Thiago Silva, que a 'empurrou' para Tite. O selecionador não fugiu ao tema e respondeu. (Vídeo TNT Brasil/Twitter)