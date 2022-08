Peso pesado camaronês quase deixa árbitro KO em combate de boxe

A carregar o vídeo ...

O combate de pesos-pesados entre o camaronês Maxime Njieyo e o indiano Sagar Ahlawat, referente ao programa do boxe dos Jogos da Commonwealth, ficou marcado por um momento caricato, que Njieyo acertou um dos seus golpes... na árbitra Paola Falorni. Menos mal que o golpe não foi certeiro, caso contrário, Falorni teria ficado logo ali KO. De imediato o camaronês pediu desculpa à juíza e esta pareceu aceitar. No final, quem venceu foi Ahlawat, ainda que as crónicas garantam que houve total justiça no desfecho e não tenha havido qualquer 'vingança' dos juízes.