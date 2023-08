Resgatadas as 7 pessoas que ficam várias horas presas em carrossel na Feira de São Mateus em Viseu

A carregar o vídeo ...

Sete pessoas ficaram presas esta quinta-feira numa diversão que bloqueou na Feira de São Mateus, em Viseu, adiantou fonte dos Sapadores Bombeiros de Viseu, sendo que todas elas já foram resgatadas em segurança. O comandante dos Sapadores Bombeiros de Viseu, Rui Nogueira, explicou aos jornalistas, que o incidente envolveu sete adultos, acrescentando que não provocou feridos, alguns ficaram durante horas a cerca de 30 metros de altura. O alerta para o incidente, que terminou já depois da meia-noite de quinta-feira, foi dado pelas 21h15. De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões estiveram no local, para além dos Sapadores, elementos da Polícia Municipal e da PSP de Viseu.