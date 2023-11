A carregar o vídeo ...

A cerca de meia hora do início da Assembleia Geral do FC Porto , rebentaram alguns petardos e potes de fumo junto ao Estádio do Dragão, à entrada para a AG, para a qual os sócios já fazem fila. A polícia, que chegou a ter três carros com efetivos na zona (mais um do corpo de intervenção), deixou entretanto o local.