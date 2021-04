A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Chelsea reuniram-se junto ao estádio Stamford Bridge, que esta noite recebe o duelo entre os blues e o Brighton, em protesto contra a integração do clube londrino na Superliga Europeia . Petr Cech, antigo guarda-redes do clube e atual diretor técnico, tentou acalmar os ânimos dos manifestantes. [Vídeo: Twitter]