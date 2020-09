Peyroteo estreou-se pelo Sporting há 83 anos: as imagens do mítico goleador em ação

A carregar o vídeo ...

Cumprem-se este sábado 83 anos da estreia de Fernando Peyroteo com a camisola do Sporting. A 12 de setembro de 1937, o ex-avançado, falecido em 1978 com 60 anos, bisou na vitória com o Benfica (5-3). Foi o maior goleador português da história no que respeita à média (540 golos em 332 jogos oficiais) e conquistou 19 títulos pelos leões. Veja-o em ação neste vídeo publicado pelo Sporting em 2015.