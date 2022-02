A carregar o vídeo ...

Em Inglaterra circula um vídeo nas redes sociais no qual Phil Foden aparece numa confusão com adeptos no estádio do Manchester City. O jogador é insultado por um dos indivíduos, a sua mãe, Claire, confronta os homens e empurra um deles, acabando depois por ser atingida a soco na face. (Vídeo Twitter)