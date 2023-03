Piloto polaco consegue aterragem 'impossível' no topo do Burj Al Arab

A carregar o vídeo ...

O piloto polaco Luke Czepiela conseguiu na semana passada um feito histórico, ao tornar-se no primeiro de sempre a conseguir aterrar um CubCrafters-built STOL no heliporto que está no topo do Burj Al Arab Jumeirah, a 212 metros. O piloto de 39 anos conseguiu fazer a aterragem em apenas 20.76 metros, fazendo uso de uma 'pista' com apenas 27 metros. Para lá do espaço reduzido, Czepiela tem como maior desafio a "falta de pontos externos de referência", como normalmente sucede numa pista de aeroporto.