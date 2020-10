A carregar o vídeo ...

Esta sexta-feira decorreram os treinos livres do GP Portugal , ausente do circuito de Fórmula 1 nos últimos 24 anos. E os pilotos parecem ter gostado tanto que até já cantam músicas para o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Veja-se o exemplo de Lando Norris, da McLaren.