Pilotos de F1 protestaram contra o racismo, mas houve 6 que não se ajoelharam

A carregar o vídeo ...

A primeira prova do Mundial de Fórmula 1 ficou marcada por um emotivo momento prévio à corrida propriamente dita, quando todos os pilotos se juntaram para protestar contra o racismo. Ainda assim, nem todos assumiram a mesma postura, com seis dos 20 do pelotão a não se ajoelharem. Um gesto que, refira-se, levou a várias críticas e que motivou até justificação por parte de Charles Leclerc e Max Verstappen