A carregar o vídeo ...

O piloto Rafael Cardeira e a navegadora Helena Maia, do Sporting, realizaram uma visita solidária ao Patronato São José, em Vilar de Nantes, no concelho de Chaves. A dupla, que no fim de semana vai participar no Rali da Água, 5.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, distribuiu presentes e sorrisos às crianças e jovens da instituição. [Vídeo: Sinal TV]