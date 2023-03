Pinto da Costa: «Comprámos o Grujic por 10 milhões de euros, o Veron por 10, o David Carmo por 20...»

A carregar o vídeo ...

O presidente do FC Porto foi uma das presenças de vulto na gala do jornal 'O Gaiense' e, à entrada, falou sobre vários temas da atualidade portista, entre eles a derrota recente diante do Inter, que ditou o adeus à Liga dos Campeões, e o investimento feito esta temporada. O líder dos dragões, refira-se, chegou ao evento na companhia de Luís Gonçalves e Vítor Baía, administradores da SAD, e de Fernando Póvoas, antigo médico do FC Porto que foi galardoado como sócio do ano nos Dragões de Ouro.