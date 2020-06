Pinto da Costa descontente em conversa com staff do FC Porto após empate nas Aves

A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa deixou perceber algum descontentamento após o fim do Aves-FC Porto ( 0-0 ), enquanto conversava com elementos do staff azul e branco. Em imagens transmitidas pela CMTV, foi possível ver o presidente do FC Porto a conversar com Luís Gonçalves (diretor-geral da SAD), Nélson Puga (médico) e Rui Cerqueira (diretor de imprensa), na área comum já exterior aos balneários do Estádio do Aves.