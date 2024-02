A carregar o vídeo ...

Após o discurso na apresentação da sua recandidatura , Pinto da Costa falou aos jornalistas sobre a Operação Pretoriano e enviou um abraço a Fernando Madureira, ao mesmo tempo que negou o envolvimento de Adelino Caldeira com a claque Super Dragões no âmbito da AG do passado 13 de novembro.