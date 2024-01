A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa vai recandidatar-se pela 16.ª vez à presidência do FC Porto. O evento que oficializará a entrada na corrida eleitoral está marcado para o próximo dia 4 de fevereiro, pelas 17 horas, no Coliseu do Porto. Luís Pedro Sousa, chefe de redação de Record, comentou o tema no programa 'Hora Record' da CMTV.