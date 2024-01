Pinto da Costa fala de FC Porto "pujante" e garante: «Próximas contas vão ser altamente positivas»

A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa participou esta quinta-feira no jantar de Natal da sua Comissão de Recandidatura, evento tradicional na agenda do presidente do FC Porto que tinha sido adiado em virtude do acidente de viação que este sofreu no final de 2023. O encontro decorre em Fânzeres, com a participação de cerca de 200 apoiantes do líder azul e branco, que continua por confirmar a sua ida às urnas nas eleições de abril. Na sua intervenção, PdC fala num FC Porto "pujante" e garante que as próximas contas irão apresentar valores "altamente positivos".