Piqué apanhado no trânsito a ouvir... Shakira

Ao contrário do que tem sido veiculado pela imprensa espanhola, Gerard Piqué parece ainda não ter superado a separação de Shakira. Esta quinta-feira, momentos após sair do Centro de Treinos do Barcelona, o experiente defesa-central foi 'apanhado' por um grupo de adeptos a ouvir... o mais recente 'single' da ex-companheira no carro, 'Inevitable' [Inevitável, em catalão]. [Vídeo: TikTok/Carmonaa.23]