A carregar o vídeo ...

Ana Catarina é guarda-redes do Benfica e Daniela Ferreira, mais conhecida como Pisko, alinha no Nun'Álvares. Juntaram-se ao Luís Avelãs para uma conversa muito especial sobre futsal no feminino e o crescimento da modalidade no nosso país. E até houve tempo para falar de um craque bem conhecido dos portugueses...