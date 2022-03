Pizzi quebra o silêncio em grande entrevista exclusiva a Record: a saída do Benfica e a relação com Jorge Jesus

A carregar o vídeo ...

Record viajou até Istambul, viu Pizzi jogar pelo Basaksehir e esteve quase duas horas à conversa com o médio, numa entrevista onde nada ficou por dizer. O médio conta ao detalhe todos os passos que levaram à saída de Jorge Jesus do Benfica, descreve a mágoa por muita coisa que foi dita e escrita sobre si e revela também as razões que levaram à sua própria saída para a Turquia. Pelo meio, ainda foi surpreendido com mensagens de Rui Vitória, Bruno Lage e de dois amigos de infância. Tudo para ver, ouvir e ler esta sexta-feira e sábado no Record Premium.