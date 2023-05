A carregar o vídeo ...

O plantel do Cesena deu esta semana um enorme exemplo, ao juntar-se para ajudar na limpeza das ruas na sequência das inundações que afetaram (e afetam) a região da Emilia Romagna. Ainda à espera de saber com quem jogarão nos playoffs da Serie C (de subida à Serie B), valores mais altos se levantaram...