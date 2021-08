Pochettino aborda futuro de Mbappé: «É um dos melhores do Mundo»

Mbappé continua com o futuro indefinido em Paris, algo que tem agitado o mercado de transferência. Mauricio Pochettino comentou o tema esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado com o Estrasburgo. "Não falo do meu presidente. É uma questão hierárquica, assim como também não falo do direto desportivo. Em relação à primeira pergunta não tenho nada a dizer. O que disse o presidente está dito. Não tenho que confirmar nada. Mbappé é nosso jogador e vai continuar a ser", assegurou, para depois voltar a falar no plantel que tem à disposição. "Eu sou treinador do PSG e quero ter os melhores jogadores, como qualquer treinador. Estou contente, temos um bom equilíbrio no plantel. Claro que não estou a dizer nada diferente da perceção mundial. Todos sabem que o Messi é um dos melhores do mundo, mão deixou de ser nem passou a sê-lo agora. Temos jogadores diferentes, como é o caso do Mbappé, que também é um dos melhores do mundo", vincou. [Vídeo: One Football]