Pochettino destaca a adaptação e a energia trazida por Donnarumma ao plantel do PSG

Mauricio Pochettino abordou a adaptação de Donnarumma ao PSG, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 3.ª jornada da Ligue 1, frente ao Brest. "Estamos a analisar se ele pode estar no grupo [de convocados]. Acabou de ser o melhor jogador do Europeu. Como no caso do Leo, tudo o que ele pode contribuir para o grupo é visível. Estamos muito contentes por contar com ele. A adaptação está a ser muito boa e a sua energia também. Acho que é um ambiente muito bom, porque todos os jogadores que chegaram contribuíram com a energia necessária para renovar o grupo", frisou o treinador dos parisienses. [Vídeo: One Football]