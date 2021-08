Pochettino e a rápida adaptação de Messi ao PSG

Messi voltou a ser um dos temas da conferência de imprensa de Mauricio Pochettino, desta feita de antevisão à partida da 3.ª jornada da Ligue 1 com o Brest. O técnico mostrou-se satisfeito com a rápida adaptação do avançado argentino à equipa e ainda não revelou se o número '30' dos parisienses estará entre as opções para o encontro. "Ainda não fizemos a convocatória, só o vamos fazer depois da conferência de imprensa. Estamos a analisar se vai estar no grupo [de convocados] ou não. Nós já sabemos o que ele representa. Temos falado muito sobre isso nos últimos dias. Tudo é positivo, o ambiente é bom no grupo e ele adaptou-se muito bem. Estamos felizes com a forma como todo o grupo está a trabalhar. A conexão [com os companheiros] foi muito rápida. Obviamente que quando há talento numa equipa como a nossa, o entendimento não acontece só no balneário mas também dentro de campo", apontou o treinador do PSG. [Vídeo: One Football]