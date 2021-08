Pochettino e o futuro de Mbappé: «Não o vejo a sair do PSG esta época»

Mauricio Pochettino voltou a abordar o futuro de Mbappé, desta feita na conferência de imprensa de antevisão ao encontro diante do Brest. O treinador dos parisienses garantiu não estar a contar com a saída do avançado francês neste defeso. "Vejo o Mbappé muito bem e muito motivado para fazer uma boa temporada. Como tenho dito, o Kylian é nosso jogador e não prevejo que não esteja aqui na época que agora iniciámos. O mais importante é que o Kylian está calmo. O clube sabe o que faz e o que fará. Sabemos que é nosso jogador e queremos que ele esteja no PSG. Ele está calmo e a preparar-se para o jogo de amanhã. Precisamos de continuar a trabalhar e a somar pontos para começar bem a temporada para podermos estar em boa posição para lutar por outras competições como a Liga dos Campeões. Ele tem mais um ano de contrato, se não renovar agora continua a ser jogador do PSG. Estamos contentes com ele e ele mostra-me que também está feliz connosco", reiterou. [Vídeo: One Football]