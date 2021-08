Pochettino e os (bons) problemas que Messi lhe irá trazer

Mauricio Pochettino abordou esta sexta-feira a chegada de Messi ao PSG, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Estrasburgo, da 2.ª jornada da Ligue 1. "A chegada de Messi desperta em nós a mesma sensação que despertou nos companheiros e nos adeptos. Todos nos sentimos bem e com energia positiva. Todos os treinadores querem contar com os melhores jogadores para terem esses problemas, quando têm de escolher o onze inicial. [Querem] ter um plantel excelente para poder elevar o nível competitivo e ter que tomar decisões. Estamos cá para isso", começou por dizer, para depois revelar quando é que espera que o craque se estreie pelos parisienses. "É o seu segundo dia de treino depois de ter feito o último jogo há um mês na final da Copa América. Vamos passo a passo. A prioridade é que ele se sinta bem e quando estiver nas melhores condições vai jogar", atirou. [Vídeo: One Football]