Mauricio Pochettino foi questionado sobre o futuro de Kylian Mbappé no PSG, na conferência de antevisão ao duelo com o Lens, no qual os parisienses se podem sagrar campeões se não perderem. O técnico do emblema de Paris usou de alguma boa disposição para responder à questão e reforçar a importância que o internacional gaulês tem para si. [Vídeo: One Football]