Podolski viu um cartão vermelho num torneio de beneficência... que o próprio organiza

A Schauinsland Reisen Cup 2023 foi marcada por um momento menos bom. O torneio de beneficência indoor teve Lukas Podolski como protagonista, um dos organizadores. O campeão do Mundo em 2014, que hoje milita nos polacos do Gornik Zabrze, puxou um adversário e não gostou da admoestação do árbitro. O avançado criticou o juiz da partida a escassos centímetros e viu a cartolina vermelha.