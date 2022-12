Pogba responde aos críticos a mostrar como (não) tem estado a esquiar

A carregar o vídeo ...

Até quando não faz nada de mal... Paul Pogba continua a causar polémica. Esta semana o médio francês foi bastante criticado pelos adeptos por estar numa estância de esqui a passar uns dias, com vários fãs da Juventus a acusarem-no de se colocar em risco a esquiar, ao invés de estar a trabalhar na sua recuperação. O francês acabou por responder a essas críticas esta quinta-feira, com um vídeo no qual mostra como (não) tem esquiado... "Aqui estou eu a esquiar, para aqueles que estão interessados", escreveu o francês. O vídeo... fala por si.