Pogba volta a surpreender ao falar português: «Sim, eu falo português, pai!»

A carregar o vídeo ...

Houve plena boa disposição de Paul Pogba nos parabéns a Kaio Jorge. O avançado brasileiro cumpriu na terça-feira 21 anos e o colega de equipa da Juventus arriscou fazê-lo em português... e saiu-se bem. Aliás, esta não é a primeira vez que tenta a língua de Camões, mesmo que com sotaque do futebolista francês esteja mais perto do de Jorge Amado ou de Tom Jobim.