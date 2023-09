Polémica em Espanha: Jogador do Saragoça marca e agarra os testículos nos festejos

A carregar o vídeo ...

Víctor Mollejo, avançado espanhol de 22 anos do Real Saragoça, está a ser muito criticado pela imprensa desportiva espanhola. A origem destas críticas está relacionada com a forma como o jogador, que se encontra emprestado pelo Atlético Madrid, celebrou o golo apontado frente ao Cartagena SAD. Após aproveitar um erro do guarda-redes adversário, já nos descontos, e atirar para o 3-1 final, Víctor Mollejo agarrou os testículos durante os festejos. Um gesto obsceno que foi captado pela transmissão televisiva da partida. Entretanto, de acordo com o 'Carrusel Deportivo', que cita uma fonte da Liga espanhola, o avançado será denunciado pelo seu gesto ao Comité de Competições da prova. [Vídeo: LaLigaTV]