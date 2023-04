Polémica em Inglaterra: jogadores do Arsenal 'ignoram' adepta e momento tem dado que falar

A carregar o vídeo ...

O Arsenal tem estado, nas últimas horas, debaixo de fogo nas redes sociais. O clube partilhou um vídeo no Twitter onde mostra os jogadores (e Mikel Arteta) a assinarem uma camisola para Olivia Murray, uma adepta de oito anos que, no jogo diante do West Ham (2-2) , entrou em campo de mão dada com Odegaard, capitão de equipa. Ora, o problema é que no 'clip' partilhado pelo Arsenal nenhum dos jogadores parece ter em conta a presença da menina, uma vez que não a cumprimentam nem falam com a mesma. A formação inglesa, de resto, já veio defender-se, garantindo que essa foi apenas uma parte do dia de Olivia, que passou algum tempo no interior do 'ambiente' do clube. (: Arsenal)