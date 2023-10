Polémica na F1: Stroll empurrou funcionário da Aston Martin após ser eliminado na Q1 para o GP do Qatar

A carregar o vídeo ...

Polémica na Fórmula 1 e na garagem da Aston Martin. Lance Stroll foi apanhado pela transmissão televisiva da 'BandSports' a empurrar um funcionário da equipa após ser eliminado na Q1 da sessão de qualificação para o Grande Prémio do Qatar. Frustrado por não ter conseguido melhor do que o 17.º tempo da sessão, o piloto canadiano decidiu... descarregar as culpas no staff.