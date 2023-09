A carregar o vídeo ...

Breno Lopes marcou o golo que deu a vitória do Palmeiras frente ao Goiás, nos descontos, e nas comemorações mostrou o dedo do meio aos adeptos do clube. A 'torcida', que tem criticado o jogador, reagiu e gritou: "Breno Lopes, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão." (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)