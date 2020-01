Aos 25' do V. Guimarães-Rio Ave , Hélder Malheiro assinalou penálti para os minhotos e mostrou vermelho a Matheus Reis por falta sobre Tapsoba. Porém, depois de consultar o VAR e de ter verificado as imagens, reverteu a decisão por fora-de-jogo no início da jogada... seis minutos depois.