Polémico: Henderson anunciado no Al Ettifaq em vídeo onde a braçadeira LGBTQI+ surge... a preto e branco

Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool, foi na quinta-feira oficializado como reforço do Al Ettifaq, da Arábia Saudita. Porém, no vídeo do anúncio, publicado nas redes sociais do clube saudita, é possível constatar que as cores da braçadeira arcoíris - em apoio à comunidade LGBTQI+ - surgem sempre com um filtro preto e branco por cima. A alteração das cores da braçadeira LGBTQI+ no vídeo do Al Ettifaq já é tema de discussão nas redes sociais. [Vídeo: Al Ettifaq]