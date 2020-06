A carregar o vídeo ...

Um acidente na Via de Cintura Interna (VCI) do Porto provocou a imobilização do trânsito presente no local, onde seguia o autocarro da equipa principal do Sporting, com destino à cidade de Guimarães, onde defronta, esta quinta-feira, às 21h15, o Vitória de Guimarães. A polícia abriu caminho para que o autocarro dos leões prosseguisse em viagem, sem atrasos.