A polícia interveio junto da claque do Sporting e ainda na bancada central do Pavilhão João Rocha, onde se encontravam grande parte dos adeptos dos leões, no final do jogo de hóquei em patins frente ao Benfica, o qual terminou com o triunfo das águias por 7-5 e consequente apuramento para a final do playoff do campeonato.