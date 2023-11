Polícia em alerta: relatos de que várias dezenas de adeptos do Benfica entraram em estabelecimentos comerciais com petardos

A carregar o vídeo ...

A polícia espanhola está em alerta depois de surgiram relatos de que várias dezenas de adeptos do Benfica entraram com engenhos pirotécnicos em estebelecimentos comerciais em San Sebastián. Assim que o alerta foi dado, um forte contingente policial deslocou-se ao local. Já junto ao estádio, perto de uma escola primária, instalou-se o caos, com várias pessoas, incluindo adeptos bascos, em correria. Nas imediações da Reale Arena, ouviram-se quase duas dezenas de petardos.