A CMTV revelou que um grupo superior a 20 pessoas conseguiu entrar no parque de estacionamento do Estádio da Luz e tentou, posteriormente, aproximar-se da zona onde estão os carros dos jogadores do Benfica. A invasão aconteceu depois do empate (1-1) com o Farense e a rápida intervenção da polícia resolveu de pronto a situação.