O Ajax-Feyenoord foi este domingo suspenso aos 55 minutos devido a confrontos entre adeptos, quando a equipa da casa perdia por 3-0. Depois de a partida ser interrompida, os espectadores saíram do estádio mas ficaram concentrados nas imediações, levando a polícia de Amesterdão a tentar dispersar as pessoas com recurso a homens a cavalo. [Vídeo: Twitter]