Pombo interrompe partida do Campeonato do Mundo de Snooker e provoca reações impagáveis

Um pombo provocou um momento insólito ao interromper uma partida da segunda ronda do Campeonato do Mundo de Snooker, entre Mark Selby e Yan Bingtao, em Sheffield. O pássaro pousou na almofada superior da mesa e acabou por sair do recinto pouco depois, sem antes 'arrancar' reações impagáveis aos dois jogadores... e não só. [Vídeo: Twitter Out Of Context Snooker]