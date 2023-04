Pontapé de bicicleta aos 90'+7 para garantir a vitória? Avançado do Peñarol mostra como se faz

A carregar o vídeo ...

O Peñarol teve que sofrer para conseguir resgatar os três pontos na visita ao reduto do Plaza Colonia, na 12.ª jornada do Apertura, campeonato nacional uruguaio de futebol. O golo que decidiu o resultado final - que deixa o Peñarol completamente isolado na tabela classificativa - foi apontado pelo experiente avançado Abel Hernández, com um pontapé de bicicleta (ao ângulo!), aos 90'+7. Um momento que vale a pena ver e rever. [Vídeo: Tenfield/Twitter]