Damian Lillard venceu, pelo segundo ano consecutivo, o concurso dos três pontos no All Star da NBA, que decorre este fim de semana, em Indianápolis. O jogador dos Milwaukee Bucks foi à final com Trae Young e Karl-Anthony Towns, acabando por levar a melhor ao marcar 26 pontos. (Vídeo Twitter)