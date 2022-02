A carregar o vídeo ...

Imagens com recurso a modelos em 3D ou até mesmo 'Tracking Technology'. A FIFA revelou, através de uma demonstração, como a tecnologia do fora-de-jogo semiautomático, que está em fase de testes no Mundial de Clubes, funciona e pode vir a dar mais ferramentas às equipas de arbitragem no decorrer do jogo. [Vídeo: FIFA]