«Por favor, não vás»: Grealish implora a Bernardo Silva para não sair do Manchester City

Bernardo Silva pode estar muito perto de sair do Manchester City. Ciente disso, Jack Grealish implorou esta segunda-feira ao internacional português para não abandonar o clube este verão, durante a viagem dos jogadores e restante equipa técnica desde o aeroporto até às ruas de Manchester, onde celebram com os adeptos a conquista do 'treble' (Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões). [Vídeo: Football Daily]