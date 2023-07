Portimonense estava a transmitir o jogo com o FC Porto e aconteceu... isto

A carregar o vídeo ...

Durante cerca de 20 minutos, adeptos de Portimonense e FC Porto tiveram oportunidade de seguir, através do YouTube dos algarvios, o jogo treino entre as duas equipas, que como fora anunciado era realizado à porta fechada. Ora, pelos vistos, o link da transmissão foi tornado público por engano e a emissão acabou por sair do ar. O momento em que tal sucedeu é possível ouvir-se no vídeo acima.